استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل في غزة خلال غارات إسرائيلية

استشهد 20 فلسطينيا على الأقل، خلال غارات إسرائيلية في قطاع غزة، مع اختتام جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

وأحصى صحفي من وكالة أسوشيتد برس(أ ب) الجثث في المستشفى الإندونيسي في شمال غزة، حيث تم نقلها. وذكر ناجون أن الكثير من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض.

تأتي الهجمات واسعة النطاق بمختلف أنحاء شمال غزة، فيما اختتم ترامب زيارته إلى دول الخليج ، ولكن ليس لإسرائيل.

وكانت هناك آمال واسعة النطاق أن الزيارة الإقليمية لترامب يمكن أن تؤدي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو استئناف المعونات الإنسانية إلى غزة. ويدخل حصار إسرائيلي للقطاع الآن شهره الثالث.

ولم يعلق جيش الاحتلال بشكل فوري على الهجمات.

كان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلن في بيان يوم الإثنين الماضي إن إسرائيل ستواصل خطة لتصعيد هجومها في غزة، ولكنها لن تبدأ تنفيذ تلك الخطة إلا بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، وذلك لإتاحة الفرصة لإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جديد.

وتمكنت الطواقم الطبية، من انتشال 15 شهيدا وسط صعوبة في الوصول إلى غيرهم ومصابين عالقين تحت الأنقاض بسبب استهداف قوات الاحتلال لفرق الإسعاف والطوارئ، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)

وحسب مصادر طبية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ منتصف الليلة 16، بينما ارتفع العدد منذ فجر أمس الخميس إلى 143.