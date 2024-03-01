زميل طالبة العريش نيرة صلاح: صديقاتها هدَّدوها بنشر صور التقطت لها من غرفتها بالمدينة الجامعية

قال إيهاب ثروت زميل طالبة العريش نيرة صلاح، إنه شاهد محادثات للطالبة الراحلة مع زملائها بكلية الطب البيطري وهم يتنمرون عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن صديقات نيرة هدَّدوها بنشر صورها التي التقطت لها من غرفتها بالمدينة الجامعية على جروب الدفعة، موضحًا أن ما حدث عملية ابتزاز.

وذكر أن بحوزته صور لمحادثات لخمسة من زملاء نيرة وهم يتنمرون عليها، ويوجهون لها كلمات وصفها بـ«البذيئة»، مضيفًا أنّ الفتاة الراحلة لم تجد من يساعدها.

وكشف أن وكيل الكلية نبه على الطلبة بعدم الحديث عن الموضوع نهائيًّا.

وأثارت وفاة الطالبة في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، نيرة، ضجة كبيرة بعد تعرضها للابتزاز من قبل زميلة هددتها بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة.