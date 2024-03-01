انطلاق انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة في إيران

انطلقت صباح اليوم الجمعة في إيران انتخابات مجلس الشورى الإسلامي، في دورتها الـ 12، وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها السادسة .

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، نقلا عن لجنة الانتخابات المركزية، القول إن عدد الذين يتنافسون في الدورة الثانية عشرة للانتخابات البرلمانية يبلغ 15 ألف مرشح على 290 مقعدا، بينما يتنافس 144 مرشحا على 88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، للجمهورية الإسلامية.



ويحق لـ 61 مليونا و172 الفا و298 من المواطنين الإيرانيين المشاركة في الانتخابات، 30 مليونا و945 الفا و133 رجلا، و30 مليونا و227 الفا و165 امراة.

ويدلى الناخبون بأصواتهم في 59 ألف مركز انتخابي فيى 31 محافظة بمدنها وقراها.