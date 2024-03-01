أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد بمنطقة دوار النابلسي شمال قطاع غزة إلى؛ 112 شهيدا وإصابة 760 آخرين، لافتا إلى عجز الطواقم عن الوصول إلى 30 شهيدًا جديدًا بجوار الآليات العسكرية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن استهداف المدنيين أثناء انتظارهم قوافل المساعدات؛ يؤكد تبييت الاحتلال النية على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، لافتا إلى مباغتة الاحتلال آلاف المواطنين المتجمعين لاستقبال المساعدات التي كانت وشك الوصول لشمال غزة.

وأكد أن مجزرة الاحتلال الصهيوني لا تعدو سوى عملية إبادة جماعية متكاملة الأركان لآلاف المواطنين، قائلا إن «الفلسطينيين في قطاع غزة باتوا جوعى والمجاعة تضرب أطنابهم في كل لحظة، وبتنا نودع أعدادا جديدة كل يوم من الأطفال والنساء؛ نتيجة عدم توفر الطعام والمياه وسوء التغذية».

وأوضح أن جميع الإصابات تتركز بمناطق القتل في الرأس والصدر وهو ما يفسره العدد الكبير من الشهداء والحالات المصابة، مشيرا إلى محاصرة الاحتلال قرابة 700 ألف نسمة في مثلث الموت شمال قطاع غزة واستهدافهم المباشر من قبل الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية.