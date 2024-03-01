تنظيم ورشة تلوين للأطفال بنادي المنيا الرياضي

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نظما نادي المنيا الرياضي وقصر الثقافة حفلاً فنيا مميزاً، وورشة لرسم الأطفال، داخل المقر الرئيسي للنادي، بحضور أعضاء الجمعية العمومية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وإحياءً للتراث الشعبي.



قام فريق قصر الثقافة بتنظيم ورشة فنية لأطفال النادي للرسم والتلوين، وتلاها تقديم فريق الفنون الشعبية بقيادة يحيي عبد العليم لفقرات متنوعة من التحطيب والعروض الأخرى.

واختتم الحفل بإبداعات لفريق الكورال بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، الذى قدم فقرات غناء فردية وجماعية للأطفال الموهوبين بأعمار سنية مختلفة.

أشرف على فعاليات الحفل، الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة نادي المنيا، ورحاب توفيق مدير عام قصر الثقافة فرع المنيا، والذين أكدوا استمرار تنظيم الحفلات بشكل دوري في مختلف المناسبات، والأعياد، لرسم البهجة على وجوه الأطفال والأعضاء.