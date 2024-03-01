يستعد مسؤولو الزمالك لحسم ملف التجديد لأكثر من لاعب ضمن صفوف الفريق، وذلك بعدما تم حسم تجديد عقد محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق مبكراً.

وأعلن الزمالك قبيل مباراة الفريق ضد الداخلية التي أقيمت يوم الخميس الماضي في الدوري، تجديد عقد شيكابالا بعد جلسة جمعت اللاعب بحسين لبيب رئيس النادي وحسين السيد عضو مجلس الإدارة بحضور عبدالواحد السيد مدير الكرة.

ويستعد الزمالك لتجديد عقود 3 لاعبين آخرين وهم يوسف إبراهيم "أوباما"، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، بالإضافة إلى ثنائي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي.

وعلمت "الشروق" أن المفاوضات مع عواد وصبحي بشأن التفاصيل المالية شهدت توافقا كبيرا، بانتظار التوصل لاتفاق مماثل أيضا مع أوباما الذي كان قد جدد عقده في عهد اللجنة المؤقتة التي أشرفت على إدارة الزمالك قبل 3 أعوام، وترأسها حسين لبيب.