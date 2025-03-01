 لازاريني: تخلص إسرائيل من الأونروا سيفاقم مشكلة اللاجئين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لازاريني: تخلص إسرائيل من الأونروا سيفاقم مشكلة اللاجئين


نشر في: السبت 1 مارس 2025 - 2:24 م | آخر تحديث: السبت 1 مارس 2025 - 2:24 م

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إن تخلص (إسرائيل) من الوكالة لن يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بل قد يفاقم المشكلة.

جاء ذلك في تصريح مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، ونشرت الوكالة الأممية فحواها، عبر منصة إكس.

وشدد لازاريني على أن الأونروا، هي العمود الفقري لعملية المساعدات في قطاع غزة، كما تواصل العمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بحسب وكالة الانباء والمعلومات "وفا".

وأشار إلى أن "تخلص (إسرائيل) من الوكالة لن يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها قضية سياسية، بل قد يفاقم المشكلة".

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