متحدث باسم حماس: الاحتلال يحاول إعادة الأمور إلى نقطة الصفر بخلط الأوراق

أكد المتحدث باسم حمـاس حازم قاسم، أنه لا توجد حاليًا أيّة مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم السبت، عن قاسم قوله إن "الاحتلال يتحمل مسئولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة"، موضحا أن الاحتلال يُريد استعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان على القطاع.

ولفت إلى "تهرب الاحتلال من الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة"، مضيفا أن "تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يطرحها الاحتلال مرفوض بالنسبة لنا".

ويقول قاسم: "يُحاول الاحتلال إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق".

تهدف محادثات المرحلة الثانية إلى التفاوض على إنهاء الحرب، بما في ذلك عودة جميع المحتجزين المتبقيين في غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. أما عودة جثامين المحتجزين المتوفين المتبقين فستجري في المرحلة الثالثة.

ووفقًا لإسرائيل، هناك 59 محتجزا متبقيا، 24 منهم يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة.

وشهدت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي بدأت في 19 يناير، إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، من بينهم ثماني جثث، مقابل نحو ألفي سجين فلسطيني.

ومن المفترض أن تبدأ إسرائيل الانسحاب من ممر فيلادلفيا اليوم، وهو اليوم الأخير من المرحلة الأولى، وأن تكمل الانسحاب في غضون ثمانية أيام.