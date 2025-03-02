وفاة وزير الخارجية المغربي الأسبق محمد بنعيسى

توفي وزير الخارجية المغربي الأسبق، محمد بنعيسى، عن عمر يناهز 88 عاما بعد معاناة مع المرض.

وقد نعى العاهل المغربي الملك محمد السادس في برقية تعزية ومواساة بعثها إلى أفراد أسرة الراحل الذي شغل منصب وزير الخارجية ووزير الثقافة سابقا، قال فيها: تلقينا بعميق التأثر والأسى نعي المشمول بعفو الله محمد بن عيسى، الذي لبى داعي ربه في هذه الأيام الفضيلة، بعد مسيرة مديدة من العطاء الوطني المثمر، في تشبث وثيق بثوابت الأمة ومقدساتها ووفاء للعرش المجيد.

وقد عرف عن الفقيد حبه وتقديره لمصر ولشعبها، حيث أكمل دراسته الثانوية في مدينة الإسكندرية، ودرس الصحافة لعام واحدة في جامعة القاهرة، مما جعله يتشبع بمحبة الشعب المصري ويكون من أصدقاء مصر المخلصين.

وقد تم تسجيل تطور كبير في العلاقات المغربية المصرية على مختلف الأصعدة في عهده عندما كان وزيرا للخارجية، كما عرف عنه اهتمامه بالثقافة المصرية وحبه لمفكريها ومثقفيها.

وعين الراحل سفيرا للمغرب في واشنطن من 1993 إلى 1999، وملحقا إعلاميا بالبعثة المغربية لدى الأمم المتحدة بين عامي 1963 و1965، ثم عمل في دائرة الإعلام بالأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا. كذلك التحق بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حيث شغل مناصب مستشار إقليمي في الإعلام بأفريقيا، ورئيس قسم الاتصال في روما، ثم مديرا لدائرة الإعلام بالمنظمة.

وفي عام 1975، أصبح الأمين العام المساعد لمؤتمر الغذاء العالمي للأمم المتحدة.