محافظ دمياط يشدد على تطوير مراكز الشباب

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مركز شباب كفر سعد البلد ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لمتابعة الحالة الإنشائية والخدمية بالمركز والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، كما تابع سير العمل ومعدلات الأداء بالمركز.

وشدد المحافظ، خلال الجولة، على ضرورة رفع كفاءة المركز بصورة شاملة، مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية لأبناء المنطقة.

وتفقد الملاعب الملحقة بالمركز، واطلع على آليات اشتراك الأعضاء وممارستهم للأنشطة وفقًا للائحة الداخلية، مؤكدًا أن مراكز الشباب تمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز دور الشباب في المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أن توجيهات المحافظ يتم تنفيذها فورًا، مع متابعة يومية لمعدلات الإنجاز، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة ويعزز دور مراكز الشباب كمراكز إشعاع مجتمعي وتنموي داخل المحافظة.