مصرع 25 شخصا واصابة 400 اخرين بسبب العواصف الممطرة جنوب نيبال

لقى 25 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم اثر اجتياح عاصفة قوية مصحوبة بالأمطار الغزيرة للمناطق الواقعة جنوب نيبال .

وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية ان السلطات النيبالية دفعت بقوات من الجيش للمساعدة فى عمليات الإنقاذ، فيما اكد رئيس الوزراء النيبالى ، خادجا براساد اولى، أن العواصف الممطرة أدت إلى إصابة نحو 400 شخص اخرين .

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أعداد الضحايا مرشح للزيادة ، فيما تنتظر طائرات مروحية تحسن الأحوال الجوية لنقل المصابين من القرى المتضررة في منطقة يارا على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب كاتمندو إلي المستشفيات نظرا لحلول الظلام .