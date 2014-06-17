الإثنين 1 أبريل 2019 1:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟

النتـائـج تصويت

مصرع 25 شخصا واصابة 400 اخرين بسبب العواصف الممطرة جنوب نيبال

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 1 أبريل 2019 - 1:17 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 أبريل 2019 - 1:17 ص

لقى 25 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم اثر اجتياح عاصفة قوية مصحوبة بالأمطار الغزيرة للمناطق الواقعة جنوب نيبال .

وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية ان السلطات النيبالية دفعت بقوات من الجيش للمساعدة فى عمليات الإنقاذ، فيما اكد رئيس الوزراء النيبالى ، خادجا براساد اولى، أن العواصف الممطرة أدت إلى إصابة نحو 400 شخص اخرين .

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أعداد الضحايا مرشح للزيادة ، فيما تنتظر طائرات مروحية تحسن الأحوال الجوية لنقل المصابين من القرى المتضررة في منطقة يارا على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب كاتمندو إلي المستشفيات نظرا لحلول الظلام .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك