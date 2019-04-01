الحكومة الفنزويلية تخفض ساعات العمل بسبب انقطاع الكهرباء مجددا

أعلنت الحكومة الفنزويلية المحاطة بالمشاكل يوم الأحد أنها ستخفض ساعات العمل حيث تعاني البلاد من انقطاع جديد في التيار الكهربائي على نطاق واسع.

قال وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريجيز إن العاملين في القطاعين العام والخاص سيتوقفون عن العمل في الساعة الثانية ظهراً يوم الاثنين، بينما سيتم منح أطفال المدارس يوم عطلة آخر في الوقت الذي يستمر فيه العمل على إصلاح الخلل في شبكة الكهرباء.

وخرج الناس إلى شوارع العاصمة كاراكاس يوم السبت، وقرعوا أواني الطهي الفارغة في احتجاج صاخب في الوقت الذي عانت فيه البلاد من رابع انقطاع كبير للتيار الكهربائي خلال شهر .

وتسببت أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي في إظلام معظم مناطق البلاد لأكثر من 100 ساعة.

وعزت حكومة كاراكاس انقطاع التيار الكهربائي إلى تخريب نفذته الولايات المتحدة، فيما تقول المعارضة إن نقص الاستثمار في الشبكة الوطنية، وسوء الصيانة والفشل في القيام بالإصلاحات باعتبارها عوامل وراء انقطاع التيار الكهربائي.