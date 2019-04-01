أصبح على مشارف الأبواب أن يتحول ممثل كوميدي ذو شهرة عالية إلى منصب رئيس جمهورية في الحقيقة، بدلًا من تأديته في الأفلام أو المسلسلات، فولوديمير زيلنسكي، الممثل الكوميدي الأوكراني الذي يتصدر المشهد الانتخابي وكاد أن يُحقق منصب الرئيس بعيدًا عن الفن، إلا أن عدم تحقيقه نسبة الـ50% قد أجلت موعده مع الرئاسة لجولة ثانية من الانتخابات.

تفوق فولوديمير زيلنسكي، في الجولة الأولى وتقدمه على جميع المرشحين، حتى الرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو، كان بمثابة مفاجأة للأوساط السياسية حول العالم؛ نظرًا لخبرته المعدومة في مجال السياسية، حتى في أعماله الفنية، إذ أنه شغل منصب رئيس الجمهورية خلال أحداث مسلسل "خادم الشعب".

وكان زيلنسكي خلال أحداث المسلسل، يؤدي دور مدرس تاريخ يكتسب سمعة سيئة عندما ينتشر فيديو له بشكل قوي وهو يتحدث بالسوء عن قيادة البلاد، ثم يقرر خوض السباق الرئاسي ويفوز بالمنصب، وهو من خارج السلطة الحاكمة، وخلال المسلسل كان يعمل على محاربة الفساد وهدم مراكز البيروقراطية ورموز السلطة الفاسدة، وينتهي المسلسل بسجن الرئيس وسيطرة القوميين المتشددين ورموز النظام القديم على الدولة.

فولوديمير الذي لم يشغل أي منصب سياسي قط، ولد في مدينة كريفوي روغ الأوكرانية، وكان يُشارك في العروض المسرحية في المدرسة وتعلم وقتها العزف على الجيتار، وعقب انتهاء دراسته، انضم لكلية الحقوق في جامعة كييف، وكان يركز أثناء دراسته الجامعية على التمثيل وتمت دعوته للمشاركة في الفريق الفني "ترانزيت" في المسابقات الكوميدية "كا في إن".

عام 1997 قرر الممثل الكوميدي الانفصال عن فرقة "ترانزيت" وإنشاء فريق "كفارتال 95"، وذاع صيته وشهرته عام 1998 خلال مشاركته في مسابقة" KVN" الكوميدية على التلفزيون الروسي، وبدأ زلنسكي عام 2003 مع فريقه برنامج كوميدي على التلفزيون الأوكراني، تناول خلاله القضايا السياسية في أوكرانيا بشكل كوميدي.

عام 2006، في برنامج "الرقص مع النجوم"، مع بطلة العالم مرتين في الرقص "ألينا شوبتينكو".

عام 2008 بدأ في إنتاج الأفلام السينمائية، عن طريق شركته "فيتشيرني كفرتال".

عام 2010 بدأ في تقديم البرامج التلفزيونية، كمنتج عام لشركة "انتر" التلفزيونية.

عام 2011 شارك كضيف في النسخة الروسية من برنامج "إكس فاكتور".

تمتلك شركته استوديو للرسوم المتحركة، يُشارك في إنتاج مشاريع الرسوم المتحركة "كفرتال".

وتمتلك الشركة أيضًا "كفرتال كونسيرت" أحد أكبر الشركات الأوكرانية التي تعمل على تنظيم حفلات موسيقية لكبار النجوم في أوكرانيا.