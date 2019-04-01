حزب أردوغان يعتزم الطعن على نتائج انتخابات رئاسة بلدية أنقرة

يعتزم حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، الطعن على نتائج انتخابات رئاسة بلدية أنقرة، وأرجع هذا إلى رصد أصوات باطلة ومخالفات.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أمين عام الحزب فاتح شاهين القول إنهم رصدوا "أصواتا باطلة ومخالفات في العديد من صناديق الانتخابات بالعاصمة أنقرة، وسيتقدمون بالطعن".

وأضاف أن أمام الحزب فرصة لتقديم طعونه حتى الثالثة من مساء يوم غد (1200 بتوقيت جرينتش)، وذكر أن "الحزب سيستخدم حقوقه القانونية حتى النهاية، وسيدافع عن إرادة السكان في أنقرة".

ووفقا لبيانات الأناضول، فقد حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض منصور يافاش على 50.9 % من الأصوات، بينما حصل مرشح حزب العدالة والتنمية محمد أوزاسيكي على 47.1 % من الأصوات، بعد الانتهاء من فرز 99% من الأصوات.

تجدر الإشارة إلى أن الإسلاميين المحافظين يحكمون أنقرة منذ عام 1994.