خضوع 550 مصابا بفيروس كورونا في موسكو للعلاج في المنزل

أعلنت أناستازيا راكوفا نائبة عمدة مدينة موسكو للتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن نحو 550 شخصًا يتلقون حاليًا العلاج المنزلي من فيروس كورونا في موسكو.

وقالت راكوفا - في تصريحات أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية: "يعاني عدد كبير من المرضى الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا من إصابة خفيفة، ليس من المنطقي إدخال هؤلاء المرضى إلى المستشفى، لذلك في موسكو تم تنظيم علاج هؤلاء المرضى في المنزل".

وأوضحت راكوفا أن ترتيبات علاج المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا المؤكدة في المنزل، تم تمديدها حتى 6 أبريل في موسكو.

وقالت بهذا الخصوص: "تم إطلاق الإجراء في 23 مارس. وفقًا لطريقة العلاج، يتم فحص المريض أولاً من قبل طبيب يقرر ما إذا كان يمكن للشخص تلقي العلاج في المنزل ".

ويوقع المريض على موافقة خطية بأنه يتعهد بعدم مغادرة المنزل. يتم تحميل صورة المريض إلى قاعدة المراقبة بالفيديو. إذا تبين أن المريض لا يلتزم بقواعد الحجر الصحي، سيتم إدخاله إلى المستشفى على أساس إجباري ولن يتمكن من مواصلة العلاج في المنزل.

كما لفتت نائبة العمدة إلى أن أطباء مركز الطب عن بعد على اتصال دائم بالمرضى، مضيفة أنه إذا لزم الأمر، سيتم إيصال مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات مجانًا إلى المريض، طوال فترة العلاج.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 440 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً من أقاليم البلاد، بينها 267 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2777 إصابة.