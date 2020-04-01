 بومبيو يبحث مع وزير الشئون الخارجية الهندي أزمة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بومبيو يبحث مع وزير الشئون الخارجية الهندي أزمة كورونا

بومبيو يبحث هاتفيا
بومبيو يبحث هاتفيا
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 3:59 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 3:59 ص

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتورسوبراهمانيام جيشانكر، هاتفيا اليوم الثلاثاء، تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا " كوفيد- 19 " المتفشي عالميا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن بومبيو سلط الضوء على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والهند والشركاء والحلفاء الآخرين، لمكافحة هذه الأزمة الدولية ، بما في ذلك تعزيز صناعة الأدوية والرعاية الصحية العالمية وسلاسل التوريد.

وأضافت المتحدثة أن الوزير الأمريكي أكد التزام الولايات المتحدة الثابت بالعمل مع الهندلتعزيز السلام والازدهار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.


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