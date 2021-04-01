مسؤول باكستاني: علاقاتنا مع الدول العربية تشهد نموا متواصلا

أكد المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للوئام الديني وشؤون الشرق الأوسط الشيخ محمد طاهر أشرفي أن سياسة باكستان الخارجية تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن علاقات باكستان مع الدول العربية تشهد نمواً متواصلاً.



وكشف أشرفي، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الخميس، عن أن رئيس الوزراء عمران خان سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية قريباً بناءً على دعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لافتًا إلى أن علاقات باكستان مع كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت متينة ومستقرة مقارنة بالحكومات السابقة.