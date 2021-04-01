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الصحة العالمية: كل الفيروسات تتعرض لتحورات وكورونا ليس بعيدا عن ذلك

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 12:49 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 12:49 م

قال مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر أبو بكر، إن كل الفيروسات تتعرض لتحورات وفيروس كورونا ليس بعيدا عن ذلك، مشيرا إلى أن فيروس كورونا انتشر عالميا أسرع من أي فيروس أخر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، حول تطورات جائحة كورونا ومستجدات وصول لقاحات "كوفيد-19" وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.

وأوضح أبوبكر، أن أهم شيء يجب أن تفعله الدول هو الحرص على أن يكون لديها القدرة على كشف التحورات ووقفها، مؤكدا وجود ٣ تحورات حاليا للفيروس وهو ما أبلغت عنه 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تساعد الدول التي ليس لديها قدرة على الكشف عن تحورات فيروس كورونا، ويجب فهم كيفية تحور الفيروس وكيف يهاجم الفئات ضعيفة المناعة، موضحا أن كل التحورات لديها تأثير على معدل العدوى والتشخيص المختبري للفيروس، ومعدل الشفاء وطرق العلاج.

وأعلن أبو بكر عن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلدان إقليم شرق للمتوسط، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد للحد من انتشار التحور هو الحفاظ على تدابير الصحة العامة، مؤكدا أن اللقاح سيغير قواعد اللعبة مع ارتداء الكمامات والتباعد البدني.

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