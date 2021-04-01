 لوفتهانزا تطلب من المساهمين زيادة رأسمال المجموعة بـ5.5 مليار يورو - بوابة الشروق
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لوفتهانزا تطلب من المساهمين زيادة رأسمال المجموعة بـ5.5 مليار يورو

لوفتهانزا
لوفتهانزا
فرانكفورت - د ب أ
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 5:20 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 5:20 م
تسعى مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلى زيادة رأسمالها من أجل رد المساعدات التي تلقتها من الحكومة الألمانية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

ونشرت المجموعة اليوم الخميس الدعوة التي وجهتها للمساهمين لحضور الجمعية العمومية في الرابع من مايو المقبل، وذكرت في الدعوة أن من المنتظر أن يوافق المساهمون على زيادة رأس المال الأساسي بقيمة تصل إلى 5ر5 مليار يورو.

ومن المنتظر أن يتمكن مجلس الإدارة التنفيذي ومجلس الإشراف من الاستفادة من هذا التفويض حتى الثالث من مايو 2026.

وستستخدم الشركة عائدات الانبعاثات الكربونية بالدرجة الأولى في سداد المساعدات التي حصلت عليها من صندوق الاستقرار الاقتصادي (دبليو إس إف) في أزمة كورونا.

وتعقد الجمعية العمومية للمجموعة، المدرجة على قائمة مؤشر داكس للشركات المتوسطة، مجددا افتراضيا هذا العام.

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