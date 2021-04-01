تشيلي تحظر السفر منها وإليها خلال أبريل بسبب كورونا

صرحت كاثرين مارتوريل وكيلة وزارة منع الجريمة في تشيلي في مؤتمر صحفي متلفز بأن بلادها ستحظر السفر للخارج بالنسبة لمواطنيها والأجانب الشهر الجاري باستثناء الحالات الاستثنائية بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.



وقالت في تصريحاتها التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس "ممنوع دخول الأجانب غير المقيمين لمدة 30 يوما".



وأضافت "تقصر شيلي أيضًا نشاط البيع بالتجزئة على السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية والسلع اللازمة للعمل والتعليم عن بُعد".



وتابعت "لن يُسمح لمحلات السوبر ماركت ببيع السلع غير الأساسية".



وأشارت إلى أنه تم تقديم حظر التجول إلى الساعة 9 مساءً بدلا من سريانه الساعة 10 مساءً اعتبارا من يوم الاثنين.



وبحسب بيانات لوكالة بلومبرج نشرت مؤخرا، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في تشيلي 954762 وبلغ إجمالي الوفيات 22524.



وطعمت تشيلي 6 ملايين و99 ألفا و408 أشخاص بجرعة واحدة و3 ملايين و166 ألفا و96 شخصا بجرعتين.