استمرار توافد أساطير كرة القدم على مراسم قرعة كأس العالم 2022

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تتوافد أساطير كرة القدم على العاصمة القطرية الدوحة لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2022.

وتقام مراسم سحب قرعة دور المجموعات من كأس العالم 2022، اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة كأس العالم 2022 على النحو التالي:

المستوى الأول: قطر- البرازيل - بلجيكا - فرنسا - إنجلترا - الأرجنتين - إسبانيا - البرتغال.

المستوى الثاني: المكسيك - هولندا - ألمانيا - الدنمارك - أوروجواي - سويسرا - الولايات المتحدة - كرواتيا.

المستوى الثالث: السنغال - تونس - المغرب - إيران - اليابان - كوريا الجنوبية - صربيا - بولندا.

المستوى الرابع: الكاميرون - غانا - السعودية - كندا - الإكوادور - المتأهل من الملحق الأوروبي - المتأهل من ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية - المتأهل من ملحق أوقيانوسيا والكونكاكاف.