أستراليا تعتزم إرسال مركبات مدرعة بوشماستر إلى أوكرانيا



ذكر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة، أن بلاده سوف تقدم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك مركبات مشاة مدرعة بوشماستر.



وقال موريسون في مؤتمر صحفي في غرب سيدني، "نحن لا نرسل صلواتنا فحسب"، موضحا بعض تفاصيل الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية.



وأضاف "سوف نرسل أسلحتنا وسوف نرسل ذخيرتنا وسوف نرسل مساعدتنا الإنسانية، وسوف نرسل كل هذا وسترات واقية... وسوف نرسل مركباتنا المدرعة بوشماستر أيضا. وسوف نرسل كل ذلك على متن طائراتنا سي 17 للتأكد من وصولها إلى هناك لتقديم الدعم".



جاء بيان موريسون بعد يوم من طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمزيد من المساعدة العسكرية ،ولا سيما عربات مشاة مدرعة أسترالية الصنع، في كلمة إلى النواب الأستراليين عبر رابط فيديو .



وردا على ذلك، قال موريسون ووزير الدفاع بيتر داتون إن أستراليا سوف تقدم مساعدة عسكرية دفاعية إضافية بقيمة 25 مليون دولار أسترالي (7ر18 مليون دولار أمريكي) للقوات المسلحة الأوكرانية، وتشمل "أنظمة جوية وبرية غير مأهولة ومؤن وإمدادات طبية".



وقالت أستراليا إن الحزمة الجديدة سوف ترفع قيمة إجمالي المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا حتى الآن، إلى 116 مليون دولار.



وذكر موريسون وداتون في البيان المشترك "أستراليا تقف إلى جوار أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر ".



تأتي هذا الإعلان من جانب استراليا فيما دخل الغزو الروسي لأوكرانيا شهره الثاني.



كان اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن برنامج جديد بقيمة 500 مليون يورو يشمل توريد اسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية .