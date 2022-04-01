عودة أرنولد تمنح ليفربول دفعة قوية في صراع الفوز بالدوري الإنجليزي

تلقى ليفربول دفعة معنوية هائلة في سعيه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد عودة مدافعه ترينت أليكساندر أرنولد من الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الظهير الأيمن لليفربول والذي قدم 17 تمريرة حاسمة لزملائه، ليصبحبذلك أكبر صانعي الأهداف في الفريق، غاب عن الفريق بعد الإصابة أمام أرسنال يوم 16 مارس الماضي، لتجبره الإصابةعلى الغياب عن المنتخب الإنجليزي كما أنه بات في صراع مع الوقت لخوض مباراة قمة الترتيب أمام مانشستر سيتيالاسبوع المقبل.

ورغم ذلك فإن أليكساندر أرنولد عاد مجددا للتدريبات وقد يشارك في جزء من المباراة المقبلة والمقرر لها غدا السبت أمامواتفورد، وفي حال عدم حدوث ذلك فإنه سيكون جاهزا لمواجهة بنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دورالثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول: "ترينت تدرب بالأمس وسيكون في المران اليوم وسنرى ما يمكننافعله".

وأضاف: "الوقت ضيق حتى غدا، لكن ذلك ممكن مما علمته، لكن المسؤولين عن إعادة التأهيل واللياقة البدنية لدينا بذلواجهدا كبيرا معا، جسديا يجب أن يكون بخير، الآن علي اتخاذ قرار بشأن ما سيحدث".

وقلل كلوب من الأحاديث التي تناولت محاولة ابتعاد أليكساندر أرنولد لمباراتي منتخب إنجلترا أمام كل من سويسراوكوت ديفوار وديا، للمساعدة في عملية تعافيه، في حين سبق وأن شارك في مباراة ليفربول أمام نوتنجهام فورست فيدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب: ترينت أراد اللعب مع المنتخب، لكنه لم يتمكن من ذلك، إذا رأيت الأشعة والفحوصات، فإنه لا يمكنك الذهابإلى أي مكان".

وأضاف: "لكن في بعض الاحيان، الإصابات لا تكون قوية للدرجة التي تغيب معها خمسة أو ستة أسابيع، في بعضالاحيان يكون اسبوعين فقط مثلما حدث مع ترينت".