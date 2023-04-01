 أغنية فضّوله المكان لمحمد حماقي تقترب من مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها - بوابة الشروق
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أغنية فضّوله المكان لمحمد حماقي تقترب من مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها

أ ش أ
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 5:35 م | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 5:35 م

حظيت أغنية المطرب محمد حماقي "فضّوله المكان"، التي طرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب" بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 993 ألفا و609 مشاهدات بعد يوم من طرحها.

وواصل حماقي، الترويج لفيديو كليب الأغنية، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.

وطرح حماقي الأغنية أول أمس الخميس عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، وهي كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع تميم.

وكان حماقي شارك في شهر فبراير الماضي في حفل "ليلة صوت مصر" بالسعودية، الذي جرى فيه تكريم أنغام وقدم معها أغنية "بين البينين" وهي من ألحانه.

كما أحيا في نفس الشهر حفلا غنائيا ضخما في مدينة الجلالة قدم خلاله باقة من أجمل أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور.

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