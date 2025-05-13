الأونروا: سكان غزة يواجهون خطرا شديدا من المجاعة بعد 19 شهرا من الصراع

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، بأن سكان قطاع غزة بأكملهم لايزالون يواجهون خطرًا شديدًا من المجاعة بعد 19 شهرا من الصراع والتشريد الجماعي، والقيود الشديدة على المساعدات الإنسانية.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "عائلات نزحت عدة مرات ولم يعد بإمكانها تلبية احتياجاتها الأساسية".

وشددت على ضرورة رفع الحصار للسماح للمساعدات بالوصول إلى المحتاجين.

ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات منذ مطلع مارس الماضي، عقب انهيار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي تم توقيعه برعاية مصرية وقطرية وأمريكية في يناير الماضي.