هيومن رايتس ووتش تحذر من خطة لإعادة الروهينجا إلى ميانمار

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دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، سلطات بنجلاديش إلى تعليق خطط لإعادة لاجئي الروهينجا إلى بلدهم ميانمار.

وذكرت المنظمة أن أرواحهم وحريتهم ستكون في خطر هناك.

وزار وفد من ميانمار بنجلاديش مؤخرا من أجل محاولة جديدة لإقناع اللاجئين بالعودة.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، أجبر مسئولون الروهينجا على مقابلة ممثلين لمجلس ميانمار العسكري.

وأشار البعض إلى أن اللقاءات كانت بشأن إعادة توطين محتملة في دولة ثالثة.

وذكر لاجئو الروهينجا مرارا أنهم يرغبون في العودة إلى بلادهم، لكن إذا تم منحهم الأمن وحق الوصول إلى الأرض وسبل المعيشة وحرية التنقل وحقوق المواطنة.

ويقيم حوالي مليون من الروهينجا في بنجلاديش في أكبر تجمع لمخيمات اللاجئين بالعالم.

وفر مئات الآلاف من الروهينجا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى الدولة المجاورة في 2017 عندما شن الجيش هجوما ضد الأقلية المسلمة. وتصف الأمم المتحدة اضطهادهم بأنه إبادة جماعية.

وتأمل بنجلاديش في عودتهم إلى ميانمار. وفشلت حتى الآن عدة محاولات لإعادتهم لأسباب أمنية.