هزتان أرضيتان بقوة 4 درجات شمال اللاذقية في سوريا

ضربت هزتان أرضيتان بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت شاطئ لواء اسكندرون، على بعد 59 كم و60 كم شمال مدينة اللاذقية في سوريا.

وأوضح المركز السوري للزلازل - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن الهزة الأولى وقعت عند الساعة الـ 15 و34 دقيقة بالتوقيت المحلي، وعلى شاطئ لواء اسكندرون بمسافة تبعد 59 كم شمال مدينة اللاذقية، بعمق 21 كيلومتراً عند خط العرض 36.050 درجة وخط الطول 35.914 درجة.

وأشار المركز إلى أن الهزة الثانية وقعت عند الساعة الـ 15 و40 دقيقة بالتوقيت المحلي، وعلى شاطئ لواء اسكندرون بمسافة تبعد 60 كم شمال مدينة اللاذقية، بعمق 17 كيلومتراً عند خط العرض 36.090 درجة وخط الطول 35.922 درجة.