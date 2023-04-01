مصرع شاب وإصابة ٣ آخرين في تصادم بصحراوي المنيا الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام كمين البهنسا، بمجلس قروي صندفا بمركز بني مزار بالمنيا، وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بمقطورتين، ما تسبب في مصرع شاب وإصابة ٣ آخرين ، وذلك بسبب السرعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 1942 ن ص، نقل، بمقطورة رقم 4312 ن ل س، 6795 ه ل ج، نقل بمقطورة رقم 8649 ن ف د، وذلك بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين البهنسا، بمجلس قروي صندفا في مركز بني مزار.

وانتقلت على الفور، الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ورجال المباحث الجنائية، وبإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن مصرع معتز أحمد غزال 20 عاما، مقيم بقرية البهنسا، وإصابة كل من عيسى عاطف 22 عاما، اشتباه ارتجاج بالمخ، وعبد الله عاطف 21 عاما، باشتباه كسر، ويقيمان بقرية البهنسا، وشخص ثالث مجهول الاسم والعنوان.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزى لتلقي العلاج، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ على السيارتين، تحت تصرف النيابة العامة.