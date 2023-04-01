مصرع 7 أشخاص إثر حادث سير مروع في شرق ألمانيا

أفادت التصريحات الصادرة من الشرطة الألمانية، بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث سير مروع وقع في وقت متأخر بعد ظهر اليوم السبت في شمال ولاية تورينجن شرقي ألمانيا.

وذكر متحدث باسم مركز العمليات بالولاية، أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة شخصين آخرين يحتمل أنهما هما من تسببا في الحادث، وتم نقل هذين الشخصين إلى المستشفى حيث يعانيان من إصابات خطيرة على حياتهما.

وبحسب بيانات الشرطة، كانت سيارة تسير على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة باد لانجنزالتسا عندما تحولت لسبب غير معلوم بعد للسير على الطريق المعاكس، وعلى إثر ذلك اصطدم قائد السيارة بسيارتين أخريين قادمتين في الاتجاه المعاكس.

وحسب الشواهد الأولية، فإن الحادث وقع لثلاث سيارات منها سيارتان اشتعلت فيهما النيران واحترقتا تماما، وذلك حسبما أعلن مركز العمليات بالولاية مساء اليوم.

وكانت العديد من وسائل الإعلام ذكرت في المساء، أن الإدارة العامة للإنقاذ أطلقت رسالة تحذير من انبعاث سحابة سامة من الدخان بعد الحادث.

وقالت إنه تم نصح السكان بالإبقاء على الأبواب والنوافذ مغلقة مع إغلاق أجهزة التهوية والتكييف، وذلك قبل أن تعلن الإدارة في وقت لاحق زوال حالة الخطر.

وتم إغلاق الطريق السريع في الاتجاهين بعد الحادث، ولم يتم الإعلان بعد عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بإجمالي عدد الأشخاص الذين تأثروا بالحادث وبكيفية وقوعه على وجه الدقة.