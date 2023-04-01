آينتراخت فرانكفورت يواصل إهدار النقاط في الدوري الألماني بالتعادل مع بوخوم

واصل فريق آينتراخت فرانكفورت اهدار النقاط في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) وتعادل مع ضيفه بوخوم 1 / 1، اليوم السبت، في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وتقدم بوخوم بهدف سجله تاكوما أسانو في الدقيقة 14 ثم تعادل اينتراخت فرانكفورت بهدف للاعب راندال كولو مواني سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 22 .

ويعد التعادل هو الثالث لاينتراخت فرانكفورت مقابل هزيمتين خلال آخر خمس مباريات له في البوندسليجا، بينما سقط بوخوم في فخ التعادل بعد انتصارين متتاليين للفريق قبل فترة التوقف الدولي.

ورفع آينتراخت رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس كما ارتفع رصيد بوخوم إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر.