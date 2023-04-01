محمد سامي يشيد بالفنان أحمد عبدالله في مسلسل جعفر العمدة: شكرا لجرأتك

أشاد المخرج محمد سامي بأداء الفنان أحمد عبدالله، الذي يلعب دور كارم في مسلسل "جعفر العمدة"، والذي تصدر مشهده بصحبة الفنانة مي كساب التريند، بعد أن لقنته درسا قاسيا أمام الجميع بسبب طلبه الزواج منها.

وكتب سامي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك": "الممثل الشاطر الموهوب المجتهد أحمد عبدالله، شكرا بجد علي جرأتك في دور كارم ومساعدتك لينا في تقديم المشاهد بالشكل ده، وإنك قدرت إنك تفصل بين شخصك المحترم، وبين شخصية كارم، الدكتور العزيز والأخ الجميل من كل قلبي بشكرك".

فيما رد الفنان أحمد عبدالله: "المخرج العظيم محمد سامي شرف ليه إني أشتغل معاك واتعلم منك، وأكون جزء من منظومة فنية طول الوقت رقم واحد، وبتصنع أعمال تسجل في تاريخ الدراما العربية، شكرا على كل حاجه حلوة".

يذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وهالة صدقي.