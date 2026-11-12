إضراب عام في إسبانيا احتجاجا على ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات

أوقف ملايين العمال الإسبان العمل في الشركات ووسائل النقل العام في رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، الأربعاء، قبل أن يخرج آلاف الأشخاص إلى شوارع المدن الكبرى في احتجاجات على مستوى البلاد ضد الارتفاع الحاد في الإيجارات وأسعار العقارات.

ويأمل الناشطون في مجال الإسكان أن تؤدي هذه التعبئة الواسعة إلى فرض مزيد من القواعد لحماية المستأجرين والتصدي للمضاربات العقارية، في حين تسعى الحكومة الإسبانية اليسارية إلى حشد الناخبين قبل انتخابات وطنية مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، في ظل تقدم المعارضة عليها في استطلاعات الرأي.

وجاء الإضراب تحت شعار "الأجور. السكن. الأسعار"، ليكون أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ 14 عاما، والأول الذي تأتي دوافعه الرئيسية من الاحتجاجات على أزمة الإسكان.

واختتم الإضراب بتجمع العمال والمواطنين في وسط مدينتي برشلونة ومدريد، إلى جانب احتجاجات في مدن أخرى. وقال ناشطون في مجال الإسكان إن 400 ألف متظاهر شاركوا في مسيرة برشلونة، بينما أعلنت حكومة المدينة أن عدد المشاركين بلغ 55 ألفا، وساروا خلف لافتة ضخمة كتب عليها "عش.. لا تكتف بالبقاء على قيد الحياة".

وقدر مسؤولون حكوميون إسبان عدد المشاركين في احتجاجات مدريد بنحو 120 ألف شخص، رغم هطول أمطار غزيرة.

وعقب انتهاء المسيرة السلمية في برشلونة، بدأ بعض المحتجين، الذين بدا أنهم من فئة الشباب، في تحطيم واجهات متاجر العلامات التجارية الشهيرة في أحد الشوارع التجارية الرئيسية بالمدينة. وأشعلوا حرائق صغيرة أمام عدد من المتاجر، من بينها متجر لشركة أبل حطمت واجهته، كما أضرموا النار في حاويات القمامة وأطلقوا الألعاب النارية باتجاه الشرطة التي وصلت مرتدية زي مكافحة الشغب وعلى متن مركبات مدرعة.