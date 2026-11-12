خلافات ضريبية تهدد بانهيار الحكومة الائتلافية في هولندا بعد 9 أشهر من تشكيلها

بعد أقل من تسعة أشهر على انتخابها، واجهت حكومة الأقلية الهولندية، الأربعاء، خطر الانهيار، مع تهديد التحالف المكون من ثلاثة أحزاب، بقيادة رئيس الوزراء روب ييتن، بالتفكك بسبب الخلاف حول السياسة الضريبية.

وبسبب الأزمة، ألغى ييتن رحلته المقررة إلى العاصمة الأيرلندية دبلن للمشاركة في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية، الذي كان من المقرر أن يحضره قادة الاتحاد الأوروبي ومسؤولون آخرون، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

واندلع الخلاف بسبب إصلاح ضريبي مثير للجدل بشدة، تطلب من أحزاب الائتلاف الثلاثة، وهي حزب الديمقراطيون 66 الليبرالي اليساري بزعامة ييتن، وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية ذي التوجه المؤيد لاقتصاد السوق، والتجمع الديمقراطي المسيحي المحافظ، العمل على تأمين أغلبية في البرلمان.

وبعد أسابيع من المفاوضات، توصل حزبا الديمقراطيون 66 والتجمع الديمقراطي المسيحي إلى تسوية مع المعارضة اليسارية، تتضمن، من بين أمور أخرى، زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة للغاية.

غير أن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية يعارض هذه التسوية بشدة، كما رفض التعاون مع حزب برو التقدمي. وبدلا من ذلك، يسعى إلى تشكيل أغلبية برلمانية بالتحالف مع أحزاب اليمين المتطرف.

ووصفت ديلان يشيلجوز، زعيمة الحزب وزيرة الدفاع، التسوية بأنها خرق لاتفاق الائتلاف، قائلة إن الثقة تعرضت لضرر بالغ. ومن المقرر أن يحسم الحزب اليوم الخميس موقفه من مستقبل الائتلاف الحكومي.