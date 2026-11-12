بعد أربعة عقود من الفراق القاسي، تمكنت تيريسيتا دي خيسوس باديلا من احتضان اثنين من أبنائها مجددا، بعدما انتزعهما عاملون في أحد المستشفيات منها في موطنها تشيلي، في واحدة من آلاف حالات التبني غير القانوني التي وقعت خلال فترة حكم الديكتاتور الراحل الجنرال أوجوستو بينوشيه.

وقالت باديلا، بعد لحظات من لقائها تيم رولنيك وترافيس موردوخ، البالغين من العمر 41 و37 عاما على التوالي، خلال لقاء لم شملهم في العاصمة التشيلية سانتياجو: "لقد أعاد الله إليّ أبنائي الذين اعتقدت أنني فقدتهم إلى الأبد".

وانتُزع الشقيقان، إلى جانب توأم ترافيس، من أمهما البيولوجية بينما كانت لا تزال في المستشفى. وتندرج قضيتهم ضمن واحدة من أحلك الفترات في تاريخ تشيلي، إذ تزامنت عمليات الاتجار بالأطفال مع انتهاكات أخرى عديدة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم بينوشيه التي استمرت 17 عاما. ووفقا للأرقام الحكومية، قتل أو اختفى قسرا ما لا يقل عن 3095 شخصا خلال فترة الديكتاتورية، فيما تعرض عشرات الآلاف للتعذيب أو السجن لأسباب سياسية.

ونشأ اثنان من أبناء باديلا في الولايات المتحدة. وكانا يعلمان أنهما طفلان بالتبني، لكنهما لم يكونا على دراية بالتاريخ الغامض الذي يحيط بظروف ولادتهما وأصولهما.