الإسعاف الفلسطيني: خروج ديدان من أطراف بعض المصابين في مجمع الشفاء بغزة

قال الدكتور إياد زقوت مدير عام الإسعاف والطوارئ الفلسطيني، إن هناك عشرات المصابين والجرحى في حالة خطيرة في نتاج للجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة فى مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد: «عشرات الإصابات في حالة مزرية جدا، حيث منع الاحتلال الإسرائيلي طوال فترة حصار مجمع الشفاء الطبي بحوالي أسبوعين كاملين الطعام والمياه والدواء والشراب».

وأوضح أن أرجل وأطراف المصابين تخرج منها الديدان، بسب عدم تقديم العلاجات والغذاء والمياه لهم.

ولفت إلى وجود حالات تفتقر إلى أدنى متطلبات النظافة والعناية للجرحى والمصابين، بالإضافة إلى أن الدفاع المدني الفلسطيني يواصل عمليات البحث عن جثث الشهداء داخل مجمع الشفاء الطبي وفي محيطه.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي، بعد عدوان استهدفه على مدار أسبوعين كاملين.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأنه عثر على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة، عقب انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من داخل المجمع والمناطق المحيطة به.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة بها، فجر اليوم الاثنين، باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة.

وتحدث شهود عيان عن أن الانسحاب كشف عن إحراق قوات الاحتلال لجميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها بالكامل عن الخدمة.

وأوضحت مصادر طبية، أن الجيش دمر طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية، وأحرق بقية المبنى فيما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي، ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه، وكذلك أحرق مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق، ودمر مبنى العيادات الخارجية.

وتم العثور على عشرات الشهداء في مجمع الشفاء الطبي وفي شوارع عمر المختار وعز الدين القسام وأبو حصيرة وبكر وحبوش وجميعها محيطة بالمستشفى.

وأوضحت أن الجيش دمر المقبرة المؤقتة التي كان قد أقامها المواطنون في مجمع الشفاء الطبي وأخرج جثامين الشهداء والموتى منها وألقاهم في مناطق متفرقة بالمستشفى.

وذكر الشهود، أن قوات الاحتلال أحرقت أو دمرت العديد من المنازل والبنايات السكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي والتي تضم الآلاف من الوحدات السكنية.

وقالت طواقم الدفاع المدني في غزة إن الاحتلال دمّر كل الأقسام والمباني والبنية التحتية في مجمع الشفاء، ويصعب إحصاء عدد الشهداء خاصة أنه قام بجرف الطرقات ودفن الجثث داخل وفي محيط المجمع، كما جرف جميع المقابر المحيطة بالمجمع وأخرج الجثث من باطن الأرض.

وأوضحت أنّ جميع أصحاب مناشدات الإغاثة التي وصلت في السابق تبين اليوم أنهم استشهدوا في المجمع، كما أعدمت قوات الاحتلال مواطنين مكبلي الأيدي.