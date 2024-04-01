وزير الخارجية السوري يدين الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

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أدان وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مساء اليوم الاثنين.

وقال في تصريحات من مقر السفارة الإيرانية بدمشق: «كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسورية».

وأضاف: «ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سانا».

وأفاد مصدر عسكري سوري، بأن الاحتلال الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل في حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم، مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الاثنين، عن المصدر قوله إن وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري، تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

ونوه أن العدوان أدى إلى تدمير البناء بكامله، ومقتل وإصابة كل من بداخله، قائلًا إن العمل جار على انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض.

هذا ونقلت وكالة «رويترز»، عن موقع SNN الإيراني قوله إن «إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير في دمشق».

كما ذكر موقع «نور نيوز» الإيراني، أن «السفير الإيراني لم يصب بمكروه في الهجوم الذي وقع بسوريا».

وكشف مصدر أمني لـ«رويترز» أن ضربة إسرائيلية على دمشق قتلت القائد بالحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي.