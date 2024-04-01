أذربيجان تعرض تمديد اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى رومانيا حتى نهاية عام 2025

قال إلشاد نصيروف، نائب رئيس شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية "سوكار"، اليوم الإثنين، إن الشركة مستعدة لتمديد اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى رومانيا حتى نهاية عام 2025.

وأضاف نصيروف أن العقد المبرم مع شركة "رومغاز" الرومانية في أواخر عام 2022 انتهى في مارس الماضي، غير أن شركة سوكار مستعدة لمواصلة تصدير الشحنات خلال العام الجاري وفي عام 2025، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال نصيروف إنه بموجب الاتفاقية السابقة، قامت سوكار بتصدير مليار متر مكعب من الغاز إلى رومانيا في العام المنتهي في مارس 2024.

وزار وزير الطاقة الروماني سيباستيان بوردوجا العاصمة باكو، اليوم الاثنين، حيث التقى رئيس أذربيجان الهام علييف ومسؤولين أذربيجانيين آخرين.

وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس الأذربيجاني إن بوردوجا وعلييف ناقشا، من بين قضايا أخرى، صادرات الغاز الأذربيجاني إلى رومانيا.