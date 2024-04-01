قصف إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

قصف الجيش الإسرائيلي بالطيران الحربي والمدفعية، اليوم الإثنين، عددا من المناطق في جنوب لبنان، من بينها الأطراف الشرقية لبلدة "عيتا الشعب"، بحسب ما أعلنت قناة" المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله".

وحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة "الهرمل" في وادي البقاع شرق لبنان على علو مرتفع، وقصف المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي "راشيا الفخار" و"الفرديس" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا غارتين بالصواريخ استهدفتا حرج بلدة "راشيا الفخار، كما شنّ سلسلة من الغارات الجوية استهدفت أطراف البلدة.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل بكثافة، وأطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان، أمس الأحد، أحد عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 303 قتلى.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏