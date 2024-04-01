الأمن الصومالي يقبض على عنصرين من حركة الشباب

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ألقت قوات أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية في الصومال، القبض على عنصرين من "ميليشيا الخوارج" سعوا إلى ارتكاب أفعال لزعزعة أمن واستقرار العاصمة مقديشو.

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الإثنين، كان بحوزة العنصرين الإرهابيين أثناء القبض عليهما متفجرات بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين.

وطبقا للوكالة، "تعمل القوات الأمنية على تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة مقديشو بفضل التعاون الكامل مع المواطنين".

وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.