رئيس إندونيسيا المنتخب برابوو يلتقي شي جين بينج قبل التوجه لليابان وسط توترات في بحر الصين الجنوبي

قالت وزارة الدفاع الإندونيسية إنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو بالزعيم الصيني شي جين بينج في بكين اليوم الاثنين، قبل أن يتوجه إلى اليابان لإجراء محادثات رفيعة المستوى مماثلة وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الدفاع الإندونيسية قولها إن برابوو، الذي سيخلف جوكو ويدودو في أكتوبر، سيجتمع مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج ووزير الدفاع دونج جيون قبل مغادرته غدا الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الإندونيسية إن زيارة برابوو لبكين تهدف إلى "تعزيز العلاقات الثنائية بين إندونيسيا والصين وتعزيز التعاون، خاصة في مجال الدفاع".

وذكرت وكالة بلومبرج أن إندونيسيا أعلنت عن زيارة برابوو لليابان، اليوم الاثنين، قائلة إنه سيلتقي برئيس الوزراء فوميو كيشيدا ووزير الدفاع مينورو كيهارا يومي 2 و3 أبريل.