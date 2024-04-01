اليابان: المناطق المتضررة من زلزال نوتو تتجه نحو إعادة الإعمار بعد ثلاثة أشهر

بدأت مناطق وسط اليابان المتضررة بشدة من زلزال شبه جزيرة نوتو، الذي بلغت قوته 6ر7 درجة على مقياس ريختر في تحقيق بعض التقدم في إعادة الإعمار بعد ثلاثة أشهر من وقوع الكارثة في أول يناير الماضي.

وفي مدينة واجيما بمقاطعة ايشيكاوا الأكثر تضررا، فتحت سوق الصباح الشهيرة أبوابها مجددا خلال فعالية أقيمت في العاصمة كانازاوا. ومن جانبها، أعلنت حكومة المقاطعة الخطوط العريضة لخطة إعادة الإعمار قبل بدء العام المالي 2024 غدا الاثنين.

وحتى يوم الجمعة، بلغت حصيلة الوفيات 244 شخصا، من بينهم 15 شخصا لقوا حتفهم لأسباب غير مباشرة مرتبطة بالكارثة، بينما لا يزال أكثر من 8 آلاف شخص يعيشون في ملاجئ.

كما أظهرت بيانات المقاطعة أن الزلزال تسبب في تضرر أكثر من 75 ألف منزل، وفقا لوكالة جيجي برس.