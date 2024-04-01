المرصد الأورومتوسطي يدحض مزاعم الاحتلال: لا أدلة على وجود مقاتلين بمجمع الشفاء

قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المهبط، إنّ إسرائيل بررت العملية العسكرية التي ارتكبتها في مجمع الشفاء الطبي بغزة بوجود مقاتلي المقاومة الفلسطينية هناك.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أنه لم يتم تقديم أي دليل على وجود مقاتلين داخل المجمع الطبي.



وأوضح أنه حتى لو كان هناك مقاتلون داخل المجمع فهم لم يكونوا في اشتباك عسكري مع قوات الاحتلال، وبالتالي يتمتعون بالحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني.



وأشار إلى أن القانون يمنع شن أي عملية عسكرية تأسيسا على ذلك، سواء كان في مجمع طبي أو في مبنى سكني بفرض أن هناك مقاتلين فيه لا يرتدون زيا عسكريا ولا يقاتلون.



ولفت إلى أن إسرائيل أفلتت أكثر من مرة من العقاب على الجرائم التي ترتكبها، موضحا أن دولة الاحتلال لم تخضع على مدار تاريخها لأي مساءلة أو محاسبة.



وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي، بعد عدوان استهدفه على مدار أسبوعين كاملين.



وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأنه عثر على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة، عقب انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من داخل المجمع والمناطق المحيطة به.



وقالت المصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة بها، فجر اليوم الاثنين، باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة.



وتحدث شهود عيان عن أن الانسحاب كشف عن إحراق قوات الاحتلال لجميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها بالكامل عن الخدمة.



وأوضحت مصادر طبية، أن الجيش دمر طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية، وأحرق بقية المبنى فيما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي، ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه، وكذلك أحرق مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق، ودمر مبنى العيادات الخارجية.



وتم العثور على عشرات الشهداء في مجمع الشفاء الطبي وفي شوارع عمر المختار وعز الدين القسام وأبو حصيرة وبكر وحبوش وجميعها محيطة بالمستشفى.



وأوضحت أن الجيش دمر المقبرة المؤقتة التي كان قد أقامها المواطنون في مجمع الشفاء الطبي وأخرج جثامين الشهداء والموتى منها وألقاهم في مناطق متفرقة بالمستشفى.



وذكر الشهود، أن قوات الاحتلال أحرقت أو دمرت العديد من المنازل والبنايات السكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي والتي تضم الآلاف من الوحدات السكنية.



وقالت طواقم الدفاع المدني في غزة إن الاحتلال دمّر كل الأقسام والمباني والبنية التحتية في مجمع الشفاء، ويصعب إحصاء عدد الشهداء خاصة أنه قام بجرف الطرقات ودفن الجثث داخل وفي محيط المجمع، كما جرف جميع المقابر المحيطة بالمجمع وأخرج الجثث من باطن الأرض.



وأوضحت أنّ جميع أصحاب مناشدات الإغاثة التي وصلت في السابق تبين اليوم أنهم استشهدوا في المجمع، كما أعدمت قوات الاحتلال مواطنين مكبلي الأيدي.