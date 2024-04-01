 الزمالك راحة من التدريبات 24 ساعة بعد الفوز على مودرن فيوتشر - بوابة الشروق
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الزمالك راحة من التدريبات 24 ساعة بعد الفوز على مودرن فيوتشر

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 12:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 12:05 ص

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة غدًا الاثنين من التدريبات الجماعية بعد الفوز على مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر الأحد المُقبل، في إياب الدور ربع النهائي للبطولة .


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