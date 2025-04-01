رمضان صبحي وماييلي يقودان قائمة بيراميدز أمام الجيش الملكي

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أعلن كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الجيش الملكي المغربي، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الجيش الملكي ضيفُا على بيراميدز في التاسعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة فريق بيراميدز بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش 22 لاعبًا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.