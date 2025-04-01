وسائل إعلام: الحصيلة الرسمية لعدد قتلى زلزال ميانمار تتجاوز 2700 شخص

أفادت وسائل إعلام في ميانمار، بأن الحصيلة الرسمية لعدد قتلى الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر، تجاوزت 2700 شخص بعد العثور على المزيد من الجثث، بالإضافة إلى تسجيل آلاف المصابين.

ونقلت منصة "ويسترن نيوز" الإلكترونية عن رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج، في منتدى عقد بالعاصمة نايبيداو، إنه قد تم العثور على 2719 قتيلا، بالإضافة إلى 4521 مصابا، و441 مفقودا.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأعداد بسبب عدم وصول فرق الإنقاذ إلى العديد من المناطق التي ضربها زلزال يوم الجمعة الماضي.