محافظ كفر الشيخ يتابع الإقبال على الحدائق لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، توافد المواطنين على حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الزوار من مختلف مراكز ومدن المحافظة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتعد الحديقة مقصدًا ترفيهيًا مميزًا لأهالي كفرالشيخ والمحافظات المجاورة، إذ تتميز باحتوائها على أماكن ترفيهية متنوعة، وحديقة حيوان، إضافةً إلى نافورة وشلالات مياه، وحمام سباحة، وفندق، ومطعم متميز، فضلًا عن المسطحات الخضراء الواسعة.

وتنفيذًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ، بتقديم أفضل الخدمات الترفيهية للمواطنين، تواصل إدارة حديقة صنعاء تقديم خدماتها للزائرين، مع رفع مستوى النظافة والإنارة، كما تحرص على تأمين الحديقة بكاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة عند مداخلها ومحيطها، لضمان راحة الزوار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.