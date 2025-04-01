عبد الرحيم كمال ينفي تدخل الرقابة في اختيار أغنية اسلمي يا مصر بمسلسل لام شمسية

نفى المؤلف عبد الرحيم كمال، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، ما تردد بشأن فرض الرقابة أغنية "اسلمي يا مصر" على صُنّاع مسلسل "لام شمسية" لإنهاء أحداث الحلقة الأخيرة بها.

وأكد كمال، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن هذه الشائعة غير صحيحة تمامًا، مشيرًا إلى أن نهاية العمل اختارها صُنّاعه دون أي تدخل من الرقابة، داعيًا إلى تحرّي الدقة في نشر مثل هذه الأخبار.

وكانت الأغنية قد أُدرجت في الحلقة الثانية من المسلسل، ما أثار استغراب بعض النقاد والجمهور، الذين تساءلوا عن مدى ارتباطها بالسياق الدرامي، بينما أرجع البعض ذلك إلى احتمال فرضها من قبل الرقابة.

يُذكر أن مسلسل "لام شمسية" أثار جدلًا واسعًا بعد تناوله قضية التحرش بالأطفال، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة، كما نال إشادة نقدية بمستواه الفني.

المسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، ويسرا اللوزي.