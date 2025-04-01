مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية لـ«الشروق»: 15 ألف زائر خلال يومي عيد الفطر المبارك

قالت الدكتورة أمينة فتحي مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن إجمالي عدد الزائرين للحديقة منذ بداية عيد الفطر المبارك وحتى صباح اليوم الثلاثاء، نحو 15 ألف زائر، مؤكدة استمرار سعر تذاكر الدخول عند 5 جنيهات للفرد، واستمرار الإقبال الكبير تزامنا مع تحسن أحوال الطقس.

وأضافت "فتحي"، لـ"الشروق"، أنه تم تعزيز الحديقة بقوة أمنية وسيارة إسعاف، مع تعزيز أعمال النظافة بشكل مستمر، بجانب تنظيم عمليات الدخول والخروج لتجنب الزحام وضمان الصحة والسلامة العامة.

ونوهت بأن هناك مجموعة من المواليد الجديدة لفصائل الحيوانات نسناس المكاك، ونسناس المونا، وولده لكبش أروى وولده لابوعق، وشبل أسد وقرد مبشي، وعيانج وفقس أوز صيني، وفقس لطاووس هندي ودجاج الوادي، ودجاج كوشين، والقرد الحبشي وكبش أروي، أبو عوق، بجانب عرض الحيوانات الشهيرة مثل صغير فرس النهر، الدب الأسود، الطاووس، البجع، سبع البحر".

وفي السياق شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالا متوسطًا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، فيما تابع الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الشواطئ لتحقيق أقصى درجات الانضباط مع توفير كل سبل الراحة والأمان للرواد على الشواطئ كافة.

كما وجه عبد الرازق مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالمرور على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي للوقوف على مدى التزام مستأجري، وعمال الشواطئ بالتعليمات والتنبيهات الواردة في كراسة الشروط.

فيما أشار محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إلى أن الإقبال متزايد علي زيارة القلعة في ثاني أيام العيد، خاصة مع تشغيل عروض الصوت والضوء، مشيرًا إلى زيادة رحلات اليوم الواحد لزائري الأقاليم.

ولفت متولي، إلى أن مواعيد زيارة القلعة من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، مع إغلاق شباك التذاكر في تمام الساعة 5 مساءً، فيما تم تحديد أسعار التذاكر بـ150 جنيهًا للأجانب، و75 جنيهًا للطلاب الأجانب، و60 جنيها للمصريين، و30 جنيهًا للطلاب المصريين.