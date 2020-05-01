دينا الشربيني: سعيدة بردود الفعل حول مسلسل «لعبة النسيان» وتصدره نسب المشاهدة

أعربت النجمة الموهوبة دينا الشربيني عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية حول مسلسل " لعبة النسيان" والإشادة من النقاد والجماهير ومتابعيها عبر السوشيال ميديا

وأضافت أن تصدر المسلسل نسب المشاهدة منذ إذاعة حلقاته الأولى عبر منصة شاهد قناة ام بي سي مصر ليكون الأكثر بحثًا عبر جوجل وترند تويتر في معظم حلقاته منذ بداية رمضان، أسعدني بشدة لان كل ما يشغلني هو رضاء الجماهير عن العمل

وعن لقب "الموهوبة" قالت الشربيني ان هذا اللقب محبب إلى قلبي لان الجمهور هو من اطلق هذا اللقب وهذا أسعدني بشدة ومسار فخر لي

ووجهت النجمة الموهوبة الدعوة إلى الجماهير بالاستمرار في متابعة أحداث "لعبة النسيان" من المنازل حرصًا علي سلامتهم، متمنية السلامة لمصر واهلها.

وتابعت دينا الشربيني إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث انني ابحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها قدراتي الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء، بالإضافة إلى حرصي على التنوع في اختيار أدواري.

ويذكر أن دينا الشربيني تقوم حاليا بتصوير آخر مشاهدها بالمسلسل، حيث أن التصوير قد تأجل بسبب فيروس " كورونا "

وعلي جانب آخر، شاركت النجمة الموهوبة دينا الشربيني جمهورها بصورة من مسلسل لعبة النسيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وعلقت ديانا على الصورة قائلة " من مسلسل لعبة النسيان ".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "قمر يا دنيا في المسلسل"

وتابعت أخرى قائلة: "المسلسل حلو اوي بجد يا دينا برافو عليكي".

وأضاف أحد معجبين دينا الشربيني " بعشق مسلسلاتك عشان فيها غموض كده".

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم.

وتدور أحداث مسلسل "لعبة النسيان" حول رقية، والتي تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها.