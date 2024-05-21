خطة النواب تناقش موازنة اقتصادية قناة السويس وهيئات الاستثمار والتنمية الصناعية والبترول

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تقوم ابتداء من اليوم الثلاثاء حتي الخميس هذا الأسبوع بمناقشة الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء لعدة جهات هي:

مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية - والهيئة العامة للسلع التموينية - والهيئة القومية لسلامة الغذاء - والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - عن العام المالي 2024/2025 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2024/5/21.



وأضاف أنه يوم الأربعاءالموافق 2024/5/22، ستناقش اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - والهيئة العامة للتنمية الصناعية - والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن العام المالي 2024/2025.

وأضاف أن يوم الخميس ا 2024/5/23 سوف تتم مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية العامة للبترول - ووزارة العدل والجهات التابعة لها - والهيئة القومية لللانتاج الحربى عن العام المالي 2024/2025.